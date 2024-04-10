Билли Донован об открывшейся вакансии в Кентукки: «Мне нравится тренировать в НБА, все мысли о «Чикаго»
Билли Донован отреагировал на открывшуюся вакансию главного тренера Кентукки.
В прессе появились слухи, что одна из ведущих университетских программ рассматривает главного тренера «Чикаго» в качестве одного из основных кандидатов на замену Джону Калипари.
«У меня не было контактов ни с кем, я ни с кем не общался. Все мои мысли здесь, с этой командой, с этим коллективом.
Мне нравится в НБА, нравится на этом уровне. Наслаждаюсь тренерской работой, наслаждаюсь этой работой в НБА», – уверяет Донован.
Специалист ранее дважды приводил Флориду к чемпионству в NCAA. В Кентукии в 1989 году началась его тренерская карьера.
В НБА Донован перебрался в 2015 году, в «Чикаго» он с 2020-го.
КМК, в студентах был лучше. Профи его съели. Из тренера превратился в "камонлетсгоу" и "отдай мяч тому парню" .