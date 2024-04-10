Билли Донован об открывшейся вакансии в Кентукки: «Мне нравится тренировать в НБА, все мысли о «Чикаго»

Билли Донован отреагировал на открывшуюся вакансию главного тренера Кентукки.

В прессе появились слухи, что одна из ведущих университетских программ рассматривает главного тренера « » в качестве одного из основных кандидатов на замену Джону Калипари.

«У меня не было контактов ни с кем, я ни с кем не общался. Все мои мысли здесь, с этой командой, с этим коллективом.

Мне нравится в НБА, нравится на этом уровне. Наслаждаюсь тренерской работой, наслаждаюсь этой работой в НБА», – уверяет Донован.

Специалист ранее дважды приводил Флориду к чемпионству в . В Кентукии в 1989 году началась его тренерская карьера.

В НБА Донован перебрался в 2015 году, в «Чикаго» он с 2020-го.