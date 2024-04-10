Билли Донован об открывшейся вакансии в Кентукки: «Мне нравится тренировать в НБА, все мысли о «Чикаго»

Теги Чикаго НБА NCAA Билли Донован университет Кентукки Баскетбол

Билли Донован отреагировал на открывшуюся вакансию главного тренера Кентукки.

В прессе появились слухи, что одна из ведущих университетских программ рассматривает главного тренера «Чикаго» в качестве одного из основных кандидатов на замену Джону Калипари.

«У меня не было контактов ни с кем, я ни с кем не общался. Все мои мысли здесь, с этой командой, с этим коллективом.

Мне нравится в НБА, нравится на этом уровне. Наслаждаюсь тренерской работой, наслаждаюсь этой работой в НБА», – уверяет Донован.

Специалист ранее дважды приводил Флориду к чемпионству в NCAA. В Кентукии в 1989 году началась его тренерская карьера.

В НБА Донован перебрался в 2015 году, в «Чикаго» он с 2020-го.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Донован нравился во Флориде. Помню тот финал.
КМК, в студентах был лучше. Профи его съели. Из тренера превратился в "камонлетсгоу" и "отдай мяч тому парню" .
+1
-1
0
Ответ Райли Карри
Донован нравился во Флориде. Помню тот финал. КМК, в студентах был лучше. Профи его съели. Из тренера превратился в "камонлетсгоу" и "отдай мяч тому парню" .
... По моему, по Оклахоме уже стало понятно... Имея такой состав....
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий