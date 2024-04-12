«Кливленд» может обменять Донована Митчелла в ближайшее время, если не договорится с ним о продлении контракта

Теги возможные переходы Кливленд НБА Донован Митчелл Марк Стейн Баскетбол

«Кливленд» может обменять Донована Митчелла в ближайшее время.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Если не последует продление контракта, то следующий сезон станет последним гарантированным для Митчелла. Среди конкурирующих команда растет ожидание, что «Кавальерс» вынуждены будут обменять Донована в ближайшие месяцы, если не смогут договориться с ним о новом соглашении», – пишет журналист.

В нынешнем сезоне защитник «Кавальерс» набирает 26,5 очка, 5,1 подбора и 6,1 перехвата в среднем за игру.

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2 комментария
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Таких "инсайдов" любой дурак может понаписать по дюжине в день. Типа: если на этих выходных будет хорошая погода, то много людей поедет за город.
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Лейкерс, очевидно же.
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