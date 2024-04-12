«Атланта» на несколько недель потеряла Джейлена Джонсона и Оньеку Оконгву из-за травм

«Атланта» на несколько недель потеряла Джейлена Джонсона и Оньеку Оконгву.

«Хоукс» в четверг объявили, что , который набирает в среднем 16,0 очка и 8,7 подбора за игру, пропустит как минимум 3 недели из-за растяжения правого голеностопа.

Форвард получил травму во вторник в матче с «Майами».

пропустит как минимум 4 недели после нехирургической процедуры, направленной на устранение воспаления в большом пальце левой ноги. Она состоялась во вторник.

Окунву набирает в среднем 10,2 очка и 6,8 подбора за игру.

17 апреля « » сыграет с «Чикаго» в плей-ин.