Трипл-дабл Джейлена Джонсона (28+14+11) помог «Атланте» одержать победу над «Детройтом»

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«Хокс» победили «Пистонс» со счетом 121:113.

Форвард «Атланты» Джейлен Джонсон оформил первый в карьере трипл-дабл во втором матче после восстановления от травмы голеностопа.

На счету Джонсона 28 очков, 14 подборов, 11 передач, 4 перехвата и 1 блок-шот при 10 из 14 с игры, 2 из 4 трехочковых и 6 из 7 штрафных.

22-летний форвард «Хокс» является одним из претендентов на звание самого прогрессирующего игрока сезона.

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