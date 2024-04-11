В 11 из 12 самых просматриваемых матчей НБА в этом сезоне участвовали «Лейкерс» или «Уорриорз»

Теги Голден Стэйт Лейкерс Сан-Антонио НБА Баскетбол - фото Виктор Вембаньяма Баскетбол

Опубликован список самых просматриваемых трансляций НБА в сезоне-2023/24.

Самую большую телеаудиторию (5,4 млн зрителей) собрал Матч всех звезд.

Примечательно, что в 11 из 12 самых просматриваемых матчей в этом сезоне участвовали «Лейкерс» или «Голден Стэйт». Единственным исключением стал дебют центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы в матче против «Далласа».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Даллас - САС это 1-й матч Вембы был.
Так бы все 12 матчей были либо ЛАЛ, либо ГСВ
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий