В 11 из 12 самых просматриваемых матчей НБА в этом сезоне участвовали «Лейкерс» или «Уорриорз»

Опубликован список самых просматриваемых трансляций НБА в сезоне-2023/24.

Самую большую телеаудиторию (5,4 млн зрителей) собрал Матч всех звезд.

Примечательно, что в 11 из 12 самых просматриваемых матчей в этом сезоне участвовали « » или « ». Единственным исключением стал дебют центрового « » в матче против «Далласа».