В 11 из 12 самых просматриваемых матчей НБА в этом сезоне участвовали «Лейкерс» или «Уорриорз»
Опубликован список самых просматриваемых трансляций НБА в сезоне-2023/24.
Самую большую телеаудиторию (5,4 млн зрителей) собрал Матч всех звезд.
Примечательно, что в 11 из 12 самых просматриваемых матчей в этом сезоне участвовали «Лейкерс» или «Голден Стэйт». Единственным исключением стал дебют центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы в матче против «Далласа».
Так бы все 12 матчей были либо ЛАЛ, либо ГСВ