Гилберт Аренас: «Ждем «Голден Стэйт» и «Лейкерс» в плей-офф. У «Кингз» и «Пеликанс» не так много болельщиков, никто не станет это смотреть»

Теги Голден Стэйт Лейкерс Новый Орлеан Финикс Сакраменто Гилберт Аренас НБА плей-офф НБА плей-ин Баскетбол

Гилберт Аренас объяснил, почему ждет в плей-офф «Голден Стэйт» и «Лейкерс» .

«Голден Стэйт» и «Лейкерс» с высокой вероятностью предстоит сыграть в плей-ин, в мини-турнире за выход в плей-офф также выступят «Сакраменто», «Финикс» или «Новый Орлеан».

«Ждем «Голден Стэйт» и «Лейкерс» в плей-офф. У двух других команд не так много болельщиков, так что валите отсюда! Мы не хотим на вас смотреть!

Это телевидение. Лучше пусть в плей-офф будут «Лейкерс» и «Уорриорз», чем «Пеликанс». «Пеликанс» и «Сакраменто» в серии из пяти или шести матчей? Да кто будет смотреть эти матчи?» – заявил Аренас.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
какая разница сколько болельщиков, Аренас хочет лишить права клубы с небольшого рынка на титул. нахрена тогда столько клубов в лиге, пусть тогда играют 6-8 команд. аренас сказочный...
+15
-1
+14
Шутки шутками, но Сильверу и правлению лиги пора дать словесный (а может и юридический) отпор этому персонажу. Тут в чистом виде "высказывания, наносящие ущерб деловой репутации" и приносящие вред бизнесу. Люди будут смотреть турнир, где есть спортивный принцип, а не где выступают команды, интересные лично Аренасу.
+2
0
+2
Лучшее, что будет в серии плэй инн между лал и гсв, что один из них гарантированно отправится на рыбалку. И половина неадекватов сразу перестанет испражняться в баскетбольных ветках. А после первого раунда и вторая половина.
+1
0
+1
Ответ totocash
какая разница сколько болельщиков, Аренас хочет лишить права клубы с небольшого рынка на титул. нахрена тогда столько клубов в лиге, пусть тогда играют 6-8 команд. аренас сказочный...
Почему сразу лишить права? Он хочет смотреть в плей-офф на популярные команды и все.
+2
-2
0
Ответ AlphaBeast
Почему сразу лишить права? Он хочет смотреть в плей-офф на популярные команды и все.
Можно это сказать, не унизив другие клубы. Н-о и сакраменто, за каждым клубом немаленький город и округ с его болельщиками
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий