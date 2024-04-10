Гилберт Аренас: «Ждем «Голден Стэйт» и «Лейкерс» в плей-офф. У «Кингз» и «Пеликанс» не так много болельщиков, никто не станет это смотреть»

Гилберт Аренас объяснил, почему ждет в плей-офф «Голден Стэйт» и «Лейкерс» .

«Голден Стэйт» и « » с высокой вероятностью предстоит сыграть в плей-ин, в мини-турнире за выход в плей-офф также выступят «Сакраменто», « » или « ».

«Ждем « » и «Лейкерс» в плей-офф. У двух других команд не так много болельщиков, так что валите отсюда! Мы не хотим на вас смотреть!

Это телевидение. Лучше пусть в плей-офф будут «Лейкерс» и «Уорриорз», чем «Пеликанс». «Пеликанс» и « » в серии из пяти или шести матчей? Да кто будет смотреть эти матчи?» – заявил Аренас.