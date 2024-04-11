Никола Йокич: «Если выиграю награду MVP, отлично. Если не выиграю, поздравляю другого парня»
Никола Йокич высказался о гонке за наградой MVP.
«Весь разговор о награде MVP выходит из-под контроля. Я думаю, что показываю хороший баскетбол. Команда показывает хороший баскетбол. Если я выиграю награду, отлично. Если не выиграю, поздравляю другого парня.
В лиге много игроков, которые показывают очень хороший баскетбол. Я считаю, что несколько парней заслуживают этой награды», – сказал центровой «Денвера».
Сложнейшая гайка в истории - это соло-Хаким в 1994, какой нахрен Новицки и Яннис? Про грека вообще смех