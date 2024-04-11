Никола Йокич: «Если выиграю награду MVP, отлично. Если не выиграю, поздравляю другого парня»

Теги Денвер НБА Никола Йокич Баскетбол

Никола Йокич высказался о гонке за наградой MVP.

«Весь разговор о награде MVP выходит из-под контроля. Я думаю, что показываю хороший баскетбол. Команда показывает хороший баскетбол. Если я выиграю награду, отлично. Если не выиграю, поздравляю другого парня.

В лиге много игроков, которые показывают очень хороший баскетбол. Я считаю, что несколько парней заслуживают этой награды», – сказал центровой «Денвера».

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7 комментариев
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Лучший европейский баскетболист в истории. Можно вспомнить других кандидатов, но всё же Никола другой уровень
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+4
Ответ AlphaBeast
Пока нет, Дирк забрал сложнейшее чемпионство в истории (более сложным можно поставить только чемпионство Леброна за Кавс), у Янниса также 2 мвп, мвп финала, и ещё DPOY есть. Если Янниса возможно и обогнал, то Дирка точно нет.
Чемпионство есть чемпионство, 2 mvp>1
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Ответ Михаил Клинчаев
Чемпионство есть чемпионство, 2 mvp>1
Хорошо, у Янниса 2 мвп, у Йокича тоже 2, по 1 титулу, по 1 мвп финала, но при этом Яннис элитный оборонительный игрок и брал DPOY, в отличие от Йокича.
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Ответ AlphaBeast
Пока нет, Дирк забрал сложнейшее чемпионство в истории (более сложным можно поставить только чемпионство Леброна за Кавс), у Янниса также 2 мвп, мвп финала, и ещё DPOY есть. Если Янниса возможно и обогнал, то Дирка точно нет.
И да, что за "сложнейшее чемпионство"? Это как понимать, если Мавс в двух из четырех серий шли фаворитами (против ПТБ и Оклы), а против ЛАЛ и Хит шансы равнялись примерно 40/60 не в их пользу (это по котировкам буков)?

Сложнейшая гайка в истории - это соло-Хаким в 1994, какой нахрен Новицки и Яннис? Про грека вообще смех
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