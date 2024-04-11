Никола Йокич: «Если выиграю награду MVP, отлично. Если не выиграю, поздравляю другого парня»

Никола Йокич высказался о гонке за наградой MVP.

«Весь разговор о награде MVP выходит из-под контроля. Я думаю, что показываю хороший баскетбол. Команда показывает хороший баскетбол. Если я выиграю награду, отлично. Если не выиграю, поздравляю другого парня.

В лиге много игроков, которые показывают очень хороший баскетбол. Я считаю, что несколько парней заслуживают этой награды», – сказал центровой « ».