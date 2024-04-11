Майкл Мэлоун: «Здесь, в Денвере, все знают, кто у нас есть. У нас лучший игрок в мире»
Майкл Мэлоун заявил, что в Денвере нет сомнений по поводу MVP сезона.
«Никола Йокич играет с потрясающей эффективностью. Надеюсь, что после трансляции на национальном телевидении вся страна признает его величие.
Шэй Гилджес-Александер и Лука Дончич заслуживают награды MVP. Но здесь, в Денвере, все знают, кто у нас есть. У нас лучший игрок в мире, и сегодняшний матч стал еще одним доказательством», – заявил главный тренер «Наггетс».