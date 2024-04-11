Никола Йокич: «Если ты не поломан на этой стадии сезона, ты либо мало играешь, либо играешь не совсем верно»

Никола Йокич поделился мыслями после победы над «Миннесотой» (116:107).

Сербского центрового спросили о здоровье партнеров.

«Честно говоря, мы все немного поломаны. Если ты не поломан на этой стадии сезона, ты либо мало играешь, либо играешь не совсем верно. Это нормальное состояние.

Я благодарен парням за то, что они выходят на площадку и жертвуют собой. Они все бойцы, поэтому мы и выиграли титул в прошлом году», – заметил Йокич.

Один из журналистов сказал, что в практически не спрашивали о награде MVP.

«Да! Отличная работа! – обрадовался Йокич. – Вся эта дискуссия вышла из-под контроля. Думаю, что показываю хороший баскетбол. Команда играет неплохо. Если мы выигрываем – хорошо. Нет – поздравления другой команде. В лиге многие играют в хороший баскетбол, и есть парни, которые эту награду заслужили».