Никола Йокич: «Если ты не поломан на этой стадии сезона, ты либо мало играешь, либо играешь не совсем верно»
Никола Йокич поделился мыслями после победы над «Миннесотой» (116:107).
Сербского центрового спросили о здоровье партнеров.
«Честно говоря, мы все немного поломаны. Если ты не поломан на этой стадии сезона, ты либо мало играешь, либо играешь не совсем верно. Это нормальное состояние.
Я благодарен парням за то, что они выходят на площадку и жертвуют собой. Они все бойцы, поэтому мы и выиграли титул в прошлом году», – заметил Йокич.
Один из журналистов сказал, что в Денвере практически не спрашивали Йокича о награде MVP.
«Да! Отличная работа! – обрадовался Йокич. – Вся эта дискуссия вышла из-под контроля. Думаю, что показываю хороший баскетбол. Команда играет неплохо. Если мы выигрываем – хорошо. Нет – поздравления другой команде. В лиге многие играют в хороший баскетбол, и есть парни, которые эту награду заслужили».
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