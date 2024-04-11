Никола Йокич: «Если ты не поломан на этой стадии сезона, ты либо мало играешь, либо играешь не совсем верно»

Теги Денвер Миннесота НБА Никола Йокич Баскетбол

Никола Йокич поделился мыслями после победы над «Миннесотой» (116:107).

Сербского центрового спросили о здоровье партнеров.

«Честно говоря, мы все немного поломаны. Если ты не поломан на этой стадии сезона, ты либо мало играешь, либо играешь не совсем верно. Это нормальное состояние.

Я благодарен парням за то, что они выходят на площадку и жертвуют собой. Они все бойцы, поэтому мы и выиграли титул в прошлом году», – заметил Йокич.

Один из журналистов сказал, что в Денвере практически не спрашивали Йокича о награде MVP.

«Да! Отличная работа! – обрадовался Йокич. – Вся эта дискуссия вышла из-под контроля. Думаю, что показываю хороший баскетбол. Команда играет неплохо. Если мы выигрываем – хорошо. Нет – поздравления другой команде. В лиге многие играют в хороший баскетбол, и есть парни, которые эту награду заслужили». 

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3 комментария
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- Сижу порой и думаю, мне морально по 3 раза в неделю играть в баскетбол, а они это делают почти в каждый день на протяжении 8 месяцев, не считая перелеты, травмы, процедуры…
Деньга, да, но это тяжелый труд
0
0
0
- Сижу порой и думаю, мне морально по 3 раза в неделю играть в баскетбол, а они это делают почти в каждый день на протяжении 8 месяцев, не считая перелеты, травмы, процедуры…
Деньга, да, но это тяжелый труд
0
0
0
- Сижу порой и думаю, мне морально по 3 раза в неделю играть в баскетбол, а они это делают почти в каждый день на протяжении 8 месяцев, не считая перелеты, травмы, процедуры…
Деньга, да, но это тяжелый труд
0
0
0
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