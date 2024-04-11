Руди Гобер о матче с «Денвером»: «Нам нельзя давать противникам размениваться в защите без последствий»
Руди Гобер прокомментировал поражение от «Денвера».
Центрового «Миннесоты» спросили о том, почему им не удалось воспользоваться временем без Николы Йокича на паркете в свою пользу.
«Мы не смогли наказать их за игру маленькой пятеркой. Они постоянно разменивались. Оставляли невысоких защитников на меня и Наза Рида, а мы совершали плохие броски.
Нам нужно поработать над этим всей командой. Нужно подготовиться к тому, чтобы реализовывать преимущество в габаритах в атаке в такой ситуации. Мы должны наказывать их под щитом. У нас есть для этого игроки, но нам нужно добиться стабильности. Использовать передачи. Нам нельзя давать противникам размениваться в защите без последствий. У нас габаритный состав и мы должны использовать это», – поделился Гобер.
«Тимбервулвз» проиграли «Наггетс» 107:116.
Центровые «Миннесоты» Руди Гобер и Наз Рид набрали по 13 очков.