Руди Гобер о матче с «Денвером»: «Нам нельзя давать противникам размениваться в защите без последствий»

Руди Гобер прокомментировал поражение от «Денвера».

Центрового «Миннесоты» спросили о том, почему им не удалось воспользоваться временем без на паркете в свою пользу.

«Мы не смогли наказать их за игру маленькой пятеркой. Они постоянно разменивались. Оставляли невысоких защитников на меня и , а мы совершали плохие броски.

Нам нужно поработать над этим всей командой. Нужно подготовиться к тому, чтобы реализовывать преимущество в габаритах в атаке в такой ситуации. Мы должны наказывать их под щитом. У нас есть для этого игроки, но нам нужно добиться стабильности. Использовать передачи. Нам нельзя давать противникам размениваться в защите без последствий. У нас габаритный состав и мы должны использовать это», – поделился Гобер.

«Тимбервулвз» проиграли «Наггетс» 107:116.

Центровые «Миннесоты» и Наз Рид набрали по 13 очков.