Энтони Эдвардс о защите против Николы Йокича: «Не знаю, выглядит абсолютно неудержимым»

Никола Йокич набрал 41 очко при 16 из 20 с игры в матче с «Миннесотой».

спросили, что он думает о защите против центрового «Денвера».

«Это не моя задача. Но выглядит очень тяжело. Не знаю, он кажется абсолютно неудержимым. Вам надо спросить у или . Но выглядит тяжко», – посетовал Эдвардс.

«Наггетс» одержали победу над «Тимбервулвз» со счетом 116:107 и опередили их в борьбе за первое место в таблице конференции.