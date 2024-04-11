Энтони Эдвардс о защите против Николы Йокича: «Не знаю, выглядит абсолютно неудержимым»

Теги Миннесота НБА Руди Гобер Никола Йокич Наз Рид Энтони Эдвардс Баскетбол

Никола Йокич набрал 41 очко при 16 из 20 с игры в матче с «Миннесотой».

Энтони Эдвардса спросили, что он думает о защите против центрового «Денвера».

«Это не моя задача. Но выглядит очень тяжело. Не знаю, он кажется абсолютно неудержимым. Вам надо спросить у Наза Рида или Руди Гобера. Но выглядит тяжко», – посетовал Эдвардс.

«Наггетс» одержали победу над «Тимбервулвз» со счетом 116:107 и опередили их в борьбе за первое место в таблице конференции.

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