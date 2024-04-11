Джон Стоктон о судебном иске: «Сложил мозаику из жизненных историй, личного опыта, здравого смысла и альтернативных индикаторов»

Джон Стоктон рассказал о причинах судебного иска.

Легендарный разыгрывающий подал в суд на чиновников штата Вашингтон в связи с COVID-19 вместе с несколькими врачами, подвергшимися санкциям со стороны государства за свою позицию.

Цель иска сводится к тому, чтобы гарантировать врачам возможность отстаивать свою точку зрения.

«Я распознал повторяющийся мотив. Я заболел гриппом (в сезоне-1989/90) несмотря на вакцину. Мой ребенок пострадал из-за вакцины. Может быть, наш хиропрактик был прав.

В следующие 30 лет я читал много книг, обращал внимание на происходящее и искал ответы. Чтобы добиться правды, я собрал мозаику из жизненных историй, личного опыта, здравого смысла и альтернативных индикаторов», – сообщил в своей декларации.