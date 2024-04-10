Нэйт Робинсон: «Без новой почки мне осталось жить недолго»

Нэйт Робинсон заявил, что недолго сможет прожить без пересадки почки.

«Знаю, что мне осталось недолго, если я не получу новую почку. Знаю, что мне осталось жить недолго. Поэтому просто хочу провести оставшееся время наилучшим образом.

Организм некоторых людей отвергает диализ. И слава Богу, что мой организм его принимает и я могу жить. Если бы я не пошел на диализ, я бы, наверное, не прожил больше недели или двух. Так что это серьезно, нельзя пропустить ни дня. Я занимаюсь три дня в неделю, по четыре часа в день. Они очищают мою кровь, чтобы вывести токсины. Они мне очень помогают, потому что я так живу.

Просто наслаждаюсь моментами, когда чувствую себя здоровым. Стараюсь проводить время с детьми, видеться с семьей, играть в баскетбол, заниматься тем, что мне нравится», – рассказал трехкратный победитель конкурса данков.

страдает от почечной недостаточности в течение последних пяти лет и проходит курс лечения.