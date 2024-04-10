«Смертный грех». Адам Сильвер заявил, что Джонтэя Портера могут исключить из лиги
Центровой «Торонто» Джонтэй Портер может быть исключен из НБА.
Об этом заявил комиссионер лиги Адам Сильвер.
По словам Сильвера, то, в чем обвиняют Портера, является «смертным грехом» и что наказание за него может дойти до исключения из лиги.
Бигмен «Торонто» находится под следствием лиги из-за подозрительной ставочной активности в последние несколько месяцев. Речь идет о ставках на Портера в матчах от 26 января и 20 марта.