«Смертный грех». Адам Сильвер заявил, что Джонтэя Портера могут исключить из лиги

Центровой «Торонто» Джонтэй Портер может быть исключен из НБА.

Об этом заявил комиссионер лиги .

По словам Сильвера, то, в чем обвиняют Портера, является «смертным грехом» и что наказание за него может дойти до исключения из лиги.

Бигмен «Торонто» находится под следствием лиги из-за подозрительной ставочной активности в последние несколько месяцев. Речь идет о ставках на в матчах от 26 января и 20 марта.