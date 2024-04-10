Бен Маклемор арестован за изнасилование

Теги происшествия НБА Бен Маклемор Баскетбол

Бывший игрок НБА Бен Маклемор арестован по обвинению в изнасиловании.

31-летний защитник во вторник был арестован и помещен в тюрьму округа Клакамас по обвинению в изнасиловании первой степени и других сексуальных преступлениях, сообщает KGW News.

Баскетболисту планируется предъявить обвинение в среду днем в окружном суде округа Клакамас. Он обвиняется в изнасиловании первой степени, незаконном сексуальном проникновении первой степени и сексуальном насилии второй степени.

Маклемор провел в НБА девять сезонов, сыграв 556 матчей и набирая в среднем 9,0 очка за встречу. Защитник был выбран «Сакраменто» под седьмым номером на драфте 2013 года.

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4 комментария
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Американцы помешаны на статистике. Особенно на баскетбольной. Но чтобы изнасилования и проникновения баскетболистами по степеням различать...
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Ответ Arenas_betboys.ru
Американцы помешаны на статистике. Особенно на баскетбольной. Но чтобы изнасилования и проникновения баскетболистами по степеням различать...
Сорри за занудство, но вот: "Изнасилованием первой степени в американской судебной системе считается сексуальный контакт по принуждению с отягчающими обстоятельствами: похищением, кражей со взломом, угрозами смертельным оружием или причинением жертве серьезных травм."
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Да уж...
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О, я его на нашей поляне видел в октябре/ноябре, с Кузминскасом на пару налили нормально Людвигсбургу.
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