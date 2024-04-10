Бен Маклемор арестован за изнасилование

Бывший игрок НБА Бен Маклемор арестован по обвинению в изнасиловании.

31-летний защитник во вторник был арестован и помещен в тюрьму округа Клакамас по обвинению в изнасиловании первой степени и других сексуальных преступлениях, сообщает KGW News.

Баскетболисту планируется предъявить обвинение в среду днем в окружном суде округа Клакамас. Он обвиняется в изнасиловании первой степени, незаконном сексуальном проникновении первой степени и сексуальном насилии второй степени.

провел в девять сезонов, сыграв 556 матчей и набирая в среднем 9,0 очка за встречу. Защитник был выбран «Сакраменто» под седьмым номером на драфте 2013 года.