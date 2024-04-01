Бюджет «Пармы» по итогам 2023 года увеличился почти на 40%

Фонд развития пермского баскетбола «Парма» опубликовал финансовую отчетность.

Рост выручки клуба составил 34,5% (со 123,2 миллионов рублей до 165,7).

Команда получила дополнительные государственные субсидии, объем которых увеличился со 110 миллионов до 178, и приобрела нового спонсора – «Мегафон».

Общий объем поступивших средств вырос на 133,5 миллиона, с 338 до 471,5 (39,5%).

Существенно, на 97%, выросла статья «оплата труда», со 140,1 миллиона рублей до 275,7. Рост связан с изменением принципов отчетности и отсутствием иностранных игроков в составе клуба в 2022 году.

По данным на сентябрь 2023 года « » находилась на последнем месте в Единой лиге ВТБ по тратам на зарплату с показателем в 83,1 миллион рублей.

Пермский клуб находится на пятом месте в группе А регулярного чемпионата лиги ВТБ с результатом 19-14.