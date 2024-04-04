Единая лига ВТБ. «Парма» примет «Локомотив-Кубань», «Самара» сыграет с МБА

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.

«Парма» встретится с «Локомотивом-Кубанью», постарается продлить победную серию из шести матчей в игре с «Самарой».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: УНИКС – 25-9, ЦСКА – 25-9, Зенит – 23-10, – 22-11, – 19-14, Енисей – 17-16.

Группа Б

Положение команд: – 23-14, – 20-16, – 18-19, МБА – 15-21, Руна – 14-22, – 12-24, Нижний Новгород – 12-25, Минск – 1-36.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.