Единая лига ВТБ. «Парма» примет «Локомотив-Кубань», «Самара» сыграет с МБА

Теги результаты Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Астана Самара Парма МБА Руна Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.

«Парма» встретится с «Локомотивом-Кубанью», МБА постарается продлить победную серию из шести матчей в игре с «Самарой».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа А

Парма – Локомотив-Кубань
Дата проведения
4 апреля, 17.30, «УДС Молот»
Онлайн матча

Положение команд: УНИКС – 25-9, ЦСКА – 25-9, Зенит – 23-10, Локомотив-Кубань – 22-11, Парма – 19-14, Енисей – 17-16.

Группа Б

Астана – Руна
Дата проведения
4 апреля, 18.00, «Велотрек Сарыарка»
Онлайн матча

Самара – МБА
Дата проведения
4 апреля, 18.30, «Дворец спорта»
Онлайн матча

Положение команд: Уралмаш – 23-14, Самара – 20-16, Автодор – 18-19, МБА – 15-21, Руна – 14-22, Астана – 12-24, Нижний Новгород – 12-25, Минск – 1-36.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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