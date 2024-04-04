Единая лига ВТБ. «Парма» примет «Локомотив-Кубань», «Самара» сыграет с МБА
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.
«Парма» встретится с «Локомотивом-Кубанью», МБА постарается продлить победную серию из шести матчей в игре с «Самарой».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 4 апреля, 17.30, «УДС Молот»
Положение команд: УНИКС – 25-9, ЦСКА – 25-9, Зенит – 23-10, Локомотив-Кубань – 22-11, Парма – 19-14, Енисей – 17-16.
Группа Б
- Дата проведения
- 4 апреля, 18.00, «Велотрек Сарыарка»
- Дата проведения
- 4 апреля, 18.30, «Дворец спорта»
Положение команд: Уралмаш – 23-14, Самара – 20-16, Автодор – 18-19, МБА – 15-21, Руна – 14-22, Астана – 12-24, Нижний Новгород – 12-25, Минск – 1-36.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.