Клэй Томпсон: «С детства мечтал о катере»

Клэй Томпсон рассказал, почему он решил купить катер.

«Я всегда планировал купить катер. Веришь или нет, но в 2014-м или 2015-м в San Francisco Chronicle была статья, в которой я говорю, что мечтаю однажды приобрести рыбацкий катер.

Все мои родные и друзья говорили: «Тебе не нужен катер». Но я сказал себе, что пройду все курсы, сделаю все необходимые шаги, не пропущу ни одного, потому что я люблю океан, я люблю свободу. Когда ты выходишь в море, перед тобой открывается весь мир.

Никто не верил, но это случилось, и я очень благодарен, потому что увидел Залив с новой стороны. Я всегда мечтал об этом. С самого детства я хотел купить катер и стать опытным рыбаком. Этих навыков у меня пока нет, но опытным капитаном я уже стал», – рассказал защитник «Уорриорз».