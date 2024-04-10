Клэй Томпсон: «С детства мечтал о катере»

Теги Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Клэй Томпсон рассказал, почему он решил купить катер.

«Я всегда планировал купить катер. Веришь или нет, но в 2014-м или 2015-м в San Francisco Chronicle была статья, в которой я говорю, что мечтаю однажды приобрести рыбацкий катер.

Все мои родные и друзья говорили: «Тебе не нужен катер». Но я сказал себе, что пройду все курсы, сделаю все необходимые шаги, не пропущу ни одного, потому что я люблю океан, я люблю свободу. Когда ты выходишь в море, перед тобой открывается весь мир.

Никто не верил, но это случилось, и я очень благодарен, потому что увидел Залив с новой стороны. Я всегда мечтал об этом. С самого детства я хотел купить катер и стать опытным рыбаком. Этих навыков у меня пока нет, но опытным капитаном я уже стал», – рассказал защитник «Уорриорз».

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1 комментарий
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рановато разговоры о рыбалке пошли. многое объясняет, Клэй)
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