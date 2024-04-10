Карл-Энтони Таунс не сыграет сегодня в матче против «Денвера»

Теги травмы Денвер Миннесота НБА Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Карл-Энтони Таунс не планирует играть в сегодняшнем матче против «Наггетс».

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Тимбервулвс» и «Наггетс» сыграют за первое место в Западной конференции. На данный момент показатели обеих команд 55-24.

Ожидается, что Таунс вернется на площадку в одном из последних матчей команды в регулярном чемпионате. В пятницу «Миннесота» сыграет против «Атланты», в воскресенье – против «Финикса».

Таунс не играет с 4 марта, восстанавливаясь после разорванного мениска.

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