Карл-Энтони Таунс не сыграет сегодня в матче против «Денвера»
Карл-Энтони Таунс не планирует играть в сегодняшнем матче против «Наггетс».
Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
«Тимбервулвс» и «Наггетс» сыграют за первое место в Западной конференции. На данный момент показатели обеих команд 55-24.
Ожидается, что Таунс вернется на площадку в одном из последних матчей команды в регулярном чемпионате. В пятницу «Миннесота» сыграет против «Атланты», в воскресенье – против «Финикса».
Таунс не играет с 4 марта, восстанавливаясь после разорванного мениска.