Карл-Энтони Таунс участвовал в командной тренировке в воскресенье

Теги травмы Миннесота НБА Карл-Энтони Таунс Шэмс Чарания Энтони Эдвардс Баскетбол

Форвард Карл-Энтони Таунс близок к возвращению в состав «Миннесоты».

«Карл-Энтони Таунс принял участие в первой командной тренировке в воскресенье. Форвард отсутствовал на площадке с 4 марта, восстанавливаясь после разорванного мениска. Энтони Эдвардс сказал после игры, что Таунс вернется.

По моей информации, Таунс действительно очень близок к возвращению. По оптимистичным прогнозам, он может выйти на паркет до плей-офф, в одной из оставшихся четырех игр.

Не думаю, что «Тимбервулвз» рассчитывали на его возвращение так быстро. Но Таунс вложил все силы в восстановление. Отличные новости для команды», – сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

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