Яннис Адетокумбо избежал повреждения ахилла. Его возвращение будет зависеть от состояния мышцы голени

Теги травмы Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Яннис Адетокумбо избежал худшего сценария по травме в матче с «Селтикс».

По итогам обследования у лидера «Милуоки» не обнаружено повреждений ахиллова сухожилия. 

Возвращение грека в состав «Бакс» будет зависеть от состояния камбаловидной мышцы голени, которую он травмировал.

При таких травмах восстановление может занять несколько недель.

Звездный форвард «Бакс» получил повреждение в третьей четверти в бесконтактной ситуации, когда побежал по площадке после ввода мяча из-за лицевой линии.

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3 комментария
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Ну про КД примерно то же самое писали. Выглядело это максимально стремно. Надеюсь все обойдется. Я б на его месте не играл после такого неск мес. КД вон на финал против торонто вышел, и капец. Хотя тож все говорили что это голень.
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Очередное везение камон лэтсгоуича. Теперь все можно свалить на травму
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