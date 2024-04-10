Яннис Адетокумбо избежал повреждения ахилла. Его возвращение будет зависеть от состояния мышцы голени

Яннис Адетокумбо избежал худшего сценария по травме в матче с «Селтикс».

По итогам обследования у лидера « » не обнаружено повреждений ахиллова сухожилия.

Возвращение грека в состав «Бакс» будет зависеть от состояния камбаловидной мышцы голени, которую он травмировал.

При таких травмах восстановление может занять несколько недель.

Звездный форвард «Бакс» получил повреждение в третьей четверти в бесконтактной ситуации, когда побежал по площадке после ввода мяча из-за лицевой линии.