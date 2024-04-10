Яннис Адетокумбо избежал повреждения ахилла. Его возвращение будет зависеть от состояния мышцы голени
Яннис Адетокумбо избежал худшего сценария по травме в матче с «Селтикс».
По итогам обследования у лидера «Милуоки» не обнаружено повреждений ахиллова сухожилия.
Возвращение грека в состав «Бакс» будет зависеть от состояния камбаловидной мышцы голени, которую он травмировал.
При таких травмах восстановление может занять несколько недель.
Звездный форвард «Бакс» получил повреждение в третьей четверти в бесконтактной ситуации, когда побежал по площадке после ввода мяча из-за лицевой линии.