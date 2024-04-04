Яннис Адетокумбо: «Опыт игры через боль поможет мне в будущем»

Яннис Адетокумбо прокомментировал свое состояние в игре с «Мемфисом».

«Мне нужен этот опыт. Ошибки, правильные решения, игра в хороших обстоятельствах и плохих.

Мне важно впитать все это и как можно больше, потому что путь дальше будет наполнен препятствиями. Не всегда все будет удаваться легко. Очень просто сказать, что я не буду играть, и сесть на скамейку. Гораздо труднее играть через боль и продолжать идти вперед, не только ради победы, но и для себя. Потому что этот опыт поможет мне в будущем», – объяснил свое желание провести как можно больше времени на площадке форвард « ».

«Бакс» уступили «Гриззлис» со счетом 101:111.

набрал 21 очко, 7 подборов, 8 передач и 5 блок-шотов за 32 минуты игрового времени.

Форвард не полностью восстановился от тендинопатии подколенного сухожилия.