Яннис Адетокумбо: «Опыт игры через боль поможет мне в будущем»

Теги травмы Мемфис Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Яннис Адетокумбо прокомментировал свое состояние в игре с «Мемфисом».

«Мне нужен этот опыт. Ошибки, правильные решения, игра в хороших обстоятельствах и плохих.

Мне важно впитать все это и как можно больше, потому что путь дальше будет наполнен препятствиями. Не всегда все будет удаваться легко. Очень просто сказать, что я не буду играть, и сесть на скамейку. Гораздо труднее играть через боль и продолжать идти вперед, не только ради победы, но и для себя. Потому что этот опыт поможет мне в будущем», – объяснил свое желание провести как можно больше времени на площадке форвард «Милуоки».

«Бакс» уступили «Гриззлис» со счетом 101:111.

Адетокумбо набрал 21 очко, 7 подборов, 8 передач и 5 блок-шотов за 32 минуты игрового времени.

Форвард не полностью восстановился от тендинопатии подколенного сухожилия.

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3 комментария
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Нравится, какими шёлковыми стали Яннис и Лилалрд при Риверсе. Разительный контраст с первой половиной сезона, полной рассуждений о тимбилдинге, роли тренера, ожиданиях от партнёров и тому подобной высокопарной чепухи. Пришёл Док, и всё это закончилось. Его белое пальто сделано из отборного тефлона, к нему не пристанет ни единой соринки, он непогрешим. Все проблемы игроки спешат взять на себя.
Кажется, я становлюсь фанатом Риверса. Топ Док!
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Не нужно играть через боль, у вас же есть Док(тор), он должен вылечить)
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