Дэмиан Лиллард о травме Янниса: «После такого же повреждения я восстанавливался две недели»

Теги травмы Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Баскетбол

Дэмиан Лиллард отреагировал на травму у Янниса Адетокумбо.

Звездный форвард «Бакс» травмировался в третьей четверти матча с «Селтикс» в бесконтактной ситуации, когда побежал по площадке после ввода мяча из-за лицевой линии.

После игры было объявлено, что у Адетокумбо повреждена камбаловидная мышца голени.

«Это очень больно. Это больно. Вообще, у меня вроде бы высокий болевой порог, я начал ходить, когда у меня была такая травма. Я привык терпеть боль, и тут даже было не столько больно, просто мышца работает не так. И вот когда становится чуть легче, ты понимаешь, как надо наступать, чтобы ходить, но это странное чувство. Мне оно знакомо. Если у него такая ситуация, то это дает надежду.

Как долго я восстанавливался? Перед этим у меня было как раз повреждение голени, пропустил 9 дней и вернулся. И почти сразу травмировал камбаловидную мышцу. Матча через два примерно после возвращения. И после этой травмы восстанавливался еще пару недель, потом вернулся и играл», – рассказал разыгрывающий «Милуоки».

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