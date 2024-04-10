«Не первая моя ошибка, и не последняя». Стивен Эй Смит перепутал Майлза Макбрайда с Квентином Граймсом

Теги Нью-Йорк НБА Стивен Эй Смит Квентин Граймс Майлз Макбрайд Баскетбол

Стивен Эй Смит перепутал Майлза Макбрайда с Квентином Граймсом.

Ведущий ESPN в эфире заявил, что Граймс «выглядел хорошо» в прошедшем матче «Никс» против «Бакс», несмотря на то, что игрока нет в команде уже два месяца.

Издание Awful Announcing посмеялось над Смитом и святило его ошибке статью.

«Спасибо Awful Announcing за правильное написание моего имени! А также за то, что указали на последнюю ошибку, которую я допустил.

Думаю, я знаю, что Макбрайд в команде, а Граймса нет. Но, боже мой, из-за всей этой чепухи в голове я забыл. Когда я совершаю ошибку, я признаю это. Хотите печенье за то, что поймали меня? Да пожалуйста. Не первая моя ошибка, и не последняя. Безошибочный — не мое второе имя. Наслаждайтесь моментом!» – отреагировал ведущий на своей странице в соцсети.

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