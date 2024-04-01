Стивен Эй Смит о титуле MVP: «Мой выбор на данный момент – Шэй Гилджес-Александер»

Теги Даллас Денвер НБА Оклахома-Сити Никола Йокич Лука Дончич Шэй Гилджес-Александер Стивен Эй Смит Шэннон Шарп Баскетбол

Стивен Эй Смит и Шэннон Шарп поспорили о фаворитах на титул MVP.

Эксперта ESPN Шэннона Шарпа спросили, согласен ли он с лидирующими позициями центрового «Денвера» Николы Йокича.

«Я согласен. Его цифры потрясающе стабильны. Я думаю, что Никола Йокич выиграет свой третий титул МВП за эти последние 5-6 лет. Но если выиграет Лука Дончич, я не расстроюсь. Он всегда был потрясающ, но сейчас вывел игру на новый уровень. Но я думаю, что победит Йокич», – заключил Шэннон Шарп.

«Я попробую переубедить тебя. Мы знаем, что Йокич великий. Действующий чемпион.

Мой выбор на данный момент – Шэй Гилджес-Александер. «Оклахома» находится на первом месте на Западе. Он отыграл 71 из 74 игр. Он третий в лиге по очкам за игру. После Луки Дончича и Янниса Адетокумбо. У него самое большое количество игр с 30 очками – 50. Он ведет в лиге по количеству передач. Реализует 53,9% с игры, 36,5% из-за дуги. У них счет 3-1 в личных встречах с «Денвером». В этих играх он набирал 26+5+5», – не согласился с коллегой Стивен Эй Смит.

Шэннон Шарп поправил Смита, указав, что Гилджес-Александер идет на первом месте по количеству перехватов, а не передач.

Стивен Эй Смит участвует в голосовании за титул MVP.

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7 комментариев
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как неожидано от расиста
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Шэннон Шарп поправил Смита, указав, что Гилджес-Александер идет на первом месте по количеству перехватов, а не передач.

ну вот, собственно, и все, что нужно знать о т.н. "экспертизе"
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как всегда. Главное, чтобы выиграл не белый парень
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лидер второй самой молодой команды в лиге, у которой в основе играет формально первогодка и второгодка(оба очень хороши, но все же), которая идет на первом месте в одной из самых сильных и конкурентных конференций за последние годы, с отличными статами, очень силен в клатче, стабилен, на лидирующих позициях во многих продвинутых статах, хорош в защите(лучше чем Йокич и тем более Лука), но люди тут почему-то видят расизм. Кто ожидал от его команды такого успеха в этом году? Сейчас мвп не возьмет, но в следующем году Тандер может и должен стать еще сильнее, и у него все шансы, если он конечно будет так же хорош
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Ответ Рассол Уэстбрик
Русик, ты такой наивный. Финал-2012, куда эту недофраншизу дотащил Дюрэнт на горбу, – пик всей их истории на следующие десятилетия. Шай как франчайз абсолютно никакущий.
недофраншиза с кучей пиков и уже сильным ростером, жаль их, нет будущего. и откуда вывод что Шэй никакущий? так обижает то что для кого-то он претендент на мвп? уже не в первый раз пишешь какие все расисты за то что они не считают Йокича или Дончича мвп, кто тебя так обидел? я в принципе по твоему нику понял, что говорить с тобой не о чем, но не переживай, жить на спортсе и писать какие все никакущие - тоже неплохо, продолжай
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