Стивен Эй Смит о титуле MVP: «Мой выбор на данный момент – Шэй Гилджес-Александер»

Стивен Эй Смит и Шэннон Шарп поспорили о фаворитах на титул MVP.

Эксперта ESPN Шэннона Шарпа спросили, согласен ли он с лидирующими позициями центрового « » Николы Йокича.

«Я согласен. Его цифры потрясающе стабильны. Я думаю, что выиграет свой третий титул МВП за эти последние 5-6 лет. Но если выиграет , я не расстроюсь. Он всегда был потрясающ, но сейчас вывел игру на новый уровень. Но я думаю, что победит Йокич», – заключил Шэннон Шарп.

«Я попробую переубедить тебя. Мы знаем, что Йокич великий. Действующий чемпион.

Мой выбор на данный момент – . «Оклахома» находится на первом месте на Западе. Он отыграл 71 из 74 игр. Он третий в лиге по очкам за игру. После Луки Дончича и Янниса Адетокумбо. У него самое большое количество игр с 30 очками – 50. Он ведет в лиге по количеству передач. Реализует 53,9% с игры, 36,5% из-за дуги. У них счет 3-1 в личных встречах с «Денвером». В этих играх он набирал 26+5+5», – не согласился с коллегой Стивен Эй Смит.

Шэннон Шарп поправил Смита, указав, что Гилджес-Александер идет на первом месте по количеству перехватов, а не передач.

участвует в голосовании за титул MVP.