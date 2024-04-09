Участие Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в матче с «Уорриорз» под вопросом

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис могут пропустить важный матч с «Уорриорз».

Звездные форварды «Лейкерс» внесены в список травмированных с пометкой «участие под вопросом».

Джеймс пропустил последнюю игру «озерников» против «Миннесоты» в воскресенье из-за простудного заболевания, Дэвис по ходу встречи снова повредил левый глаз.

«Лейкерс» (45-34) занимают 9-е место на Западе, «Голден Стэйт» (43-35) идет на 10-й строчке. Команды сыграют во вторник.