Клэй Томпсон Дрэймонду Грину: «Когда ты не на площадке, мы теряем часть себя»

Теги Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Баскетбол

Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин пообщались в рамках подкаста.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин попросил одноклубника честно рассказать, что он думает о регулярных удалениях Грина.

«Когда ты не на площадке, мы теряем часть себя. Мы не можем быть самими собой. У нас нет свободы, к которой мы привыкли. Наши противники счастливы, что ты не в игре. Они могут расслабиться. У нас нет нашего защитника. Нашего охранника. Духовного лидера.

Мы прошли столько сражений. Поднялись на вершину горы, потом покорили ее снова. И теперь у нас есть еще одна реальная попытка. Так что ты нам нужен. И это разочарование, качания головой – все это происходит из-за того, что мы не способны повторить это без тебя», – описал свои ощущения Клэй Томпсон.

«Голден Стэйт» гарантировали себе место в плей-ин сезона-2023/24. Команда находится на десятом месте с результатом 43-35.

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1 комментарий
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Мощная цитата. Хорошо подходит к играм, где Клэй никакой
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