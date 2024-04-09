Клэй Томпсон Дрэймонду Грину: «Когда ты не на площадке, мы теряем часть себя»

Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин пообщались в рамках подкаста.

Форвард « » попросил одноклубника честно рассказать, что он думает о регулярных удалениях Грина.

«Когда ты не на площадке, мы теряем часть себя. Мы не можем быть самими собой. У нас нет свободы, к которой мы привыкли. Наши противники счастливы, что ты не в игре. Они могут расслабиться. У нас нет нашего защитника. Нашего охранника. Духовного лидера.

Мы прошли столько сражений. Поднялись на вершину горы, потом покорили ее снова. И теперь у нас есть еще одна реальная попытка. Так что ты нам нужен. И это разочарование, качания головой – все это происходит из-за того, что мы не способны повторить это без тебя», – описал свои ощущения .

«Голден Стэйт» гарантировали себе место в плей-ин сезона-2023/24. Команда находится на десятом месте с результатом 43-35.