Клэй Томпсон набрал 32 очка в победной игре с «Ютой»

«Голден Стэйт» победили «Джаз» со счетом 118:110.

Защитник «Уорриорз» стал самым результативным игроком матча в отсутствие Стефа Карри. На его счету 32 очка, 5 подборов и 4 передачи. Томпсон реализовал 12 из 23 бросков с игры, 6 из 13 трехочковых и 2 из 2 штрафных.

Текущий контракт Томпсона заканчивается после сезона-2023/24. Переговоры по его продлению прошлым летом зашли в тупик.

« » находится на десятом месте в Западной конференции с результатом 43-35, гарантировав себе участие в плей-ин.