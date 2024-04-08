Клэй Томпсон набрал 32 очка в победной игре с «Ютой»
«Голден Стэйт» победили «Джаз» со счетом 118:110.
Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон стал самым результативным игроком матча в отсутствие Стефа Карри. На его счету 32 очка, 5 подборов и 4 передачи. Томпсон реализовал 12 из 23 бросков с игры, 6 из 13 трехочковых и 2 из 2 штрафных.
Текущий контракт Томпсона заканчивается после сезона-2023/24. Переговоры по его продлению прошлым летом зашли в тупик.
«Голден Стэйт» находится на десятом месте в Западной конференции с результатом 43-35, гарантировав себе участие в плей-ин.