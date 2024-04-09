Рэймонд Фелтон о Кармело Энтони: «Не знаю никого, кто был бы лучше как скорер»

Теги Рэймонд Фелтон Кармело Энтони Нью-Йорк НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Рэймонд Фелтон назвал Кармело Энтони лучшим скорером в истории НБА.

«Я не знаю никого, кто был бы лучше как скорер. Буду с вами честен. Я имею в виду Трэйси Макгрэйди, Майкла Джордана, Кобе Брайанта, Леброна Джеймса…

То, как он набирал очки на всех уровнях – это потрясающе. Игра спиной кольцу, работа ног, безупречный бросок со средней дистанции, трехочковый бросок, данк с сопротивлением, владение мячом.

Умеет ли Кевин Дюрэнт набирать очки? Боже правый, легко. Но я не видел, чтобы Кевин Дюрэнт играл спиной к кольцу на протяжении всего матча. Я видел, как Мело это делал. Уверен, что многие со мной согласятся», – сказал бывший разыгрывающий «Нью-Йорк».

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8 комментариев
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Мдааа, КД на голову выше как скорере
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У Дюранта намного разнообразнее скилсет, в отличие от Мело, а эффективность и вовсе на другом уровне. Ну и в эффективности защиты Мело тоже хуже, так что отличная работа в посте - это не признак лучшего скорера.
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Ответ david1994
К сожалению
ну хз, смотреть пол владения, как кто то пытается жопой кого то затолкать тоже то еще удовольствие, движение мяча все таки будет поинтересней, чем вот такое.
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+3
в нынешнем баскетболе никто в посте не играет уже
отмерло сие явление
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Ответ Турбомарсоход
Только все это не сильно помогло ему. Несмотря на то что по таланту он не уступал Леброну Джеймсу, Кармело в какой-то момент свернул на неправильный путь.
Уступал Мело по таланту Леброну. Леброн без универа был выбран 1, Мело, в отличие от Леброна провел год в универе. И да, по атакующему таланту он возможно и не уступал, но в защите там пропасть, прайм Леброна в защите - это уровень DPOY. У Кармело, вроде ни разу не был в защитных пятерках.
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Дюрант. Если брать пик Мело.
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Только все это не сильно помогло ему. Несмотря на то что по таланту он не уступал Леброну Джеймсу, Кармело в какой-то момент свернул на неправильный путь.
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