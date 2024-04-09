Рэймонд Фелтон о Кармело Энтони: «Не знаю никого, кто был бы лучше как скорер»

Рэймонд Фелтон назвал Кармело Энтони лучшим скорером в истории НБА.

«Я не знаю никого, кто был бы лучше как скорер. Буду с вами честен. Я имею в виду Трэйси Макгрэйди, Майкла Джордана, Кобе Брайанта, Леброна Джеймса…

То, как он набирал очки на всех уровнях – это потрясающе. Игра спиной кольцу, работа ног, безупречный бросок со средней дистанции, трехочковый бросок, данк с сопротивлением, владение мячом.

Умеет ли Кевин Дюрэнт набирать очки? Боже правый, легко. Но я не видел, чтобы играл спиной к кольцу на протяжении всего матча. Я видел, как это делал. Уверен, что многие со мной согласятся», – сказал бывший разыгрывающий « ».