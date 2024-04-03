Никола Йокич обошел Кармело Энтони и поднялся на 3-е место в списке самых результативных игроков «Денвера»

Теги Денвер Кармело Энтони НБА Алекс Инглиш Дэн Иссел Никола Йокич Баскетбол

Никола Йокич обошел Кармело Энтони по очкам в составе «Наггетс».

Сербский центровой набрал 42 очка в матче с «Сан-Антонио» (110:105) и поднялся на 3-е место в списке самых результативных игроков в истории «Денвера».

На счету Йокича теперь 13 978 очков в форме «Наггетс» (668 игр). У Энтони 13 970 очков за клуб из Колорадо (564 игры).

На 2-й строчке Дэн Иссел (16 589 очков), лидирует Алекс Инглиш (21 645).

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2 комментария
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Я думал Мозгов первый в списке
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Ответ Reyz
Я думал Мозгов первый в списке
Он рекордсмен по количеству набранных очков в одном матче(93)
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