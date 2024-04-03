Никола Йокич обошел Кармело Энтони и поднялся на 3-е место в списке самых результативных игроков «Денвера»

Никола Йокич обошел Кармело Энтони по очкам в составе «Наггетс».

Сербский центровой набрал 42 очка в матче с «Сан-Антонио» (110:105) и поднялся на 3-е место в списке самых результативных игроков в истории « ».

На счету теперь 13 978 очков в форме «Наггетс» (668 игр). У Энтони 13 970 очков за клуб из Колорадо (564 игры).

На 2-й строчке Дэн Иссел (16 589 очков), лидирует Алекс Инглиш (21 645).