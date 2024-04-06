«Я действительно был в отключке». Кармело Энтони рассказал, как потерял сознание во время матча против «Оклахомы»

Кармело Энтони рассказал, как потерял сознание во время матча против «Оклахомы».

«Я был в отключке. Я действительно был в отключке. Я не умею симулировать, как бы я оказался на полу? Я не люблю лежать на полу.

Я пошел влево, начал разворачиваться, чтобы обыграть Кей Ди, наткнулся на его бедро, получил удар в висок и потерял сознание.

Самое смешное, что игра продолжалась, и Джей Ар Смит пытался забросить, пока я лежал на полу. Наверное, он тоже думал, что я блефую и не спешу подниматься. Потом я пересматривал видео, это было какое-то безумие», – рассказал бывший игрок .