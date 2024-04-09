Финал женского турнира NCAA Айова – Южная Каролина стал самым просматриваемым баскетбольным матчем с 2019 года

Теги НБА телевидение болельщики NCAA университет Южная Каролина университет Айова Кейтлин Кларк Баскетбол

Финал женского турнира NCAA Айова – Южная Каролина привлек большое внимание.

Встреча завершилась победой Южной Каролины со счетом 87:75, а трансляция игры оказалась чрезвычайно успешной.

По данным ESPN, количество зрителей составило 18,7 миллиона человек, на пике оно достигло отметки в 24 миллиона.

Количество зрителей выросло на 89% по сравнению с финалом 2023 года и на 285% по сравнению с финалом 2022 года.

Это самый просматриваемый матч в женском студенческом баскетболе с 1992 года.

Более того, с 2019 года это событие стало самым популярным баскетбольным матчем во всех турнирах, как профессиональных, так и студенческих, среди мужчин и женщин. Это также самое популярное спортивное событие с 2019 года, не считая трансляций футбольных матчей и Олимпийских игр.

Женский турнир NCAA в этом году во многом привлек внимание благодаря лидеру Айовы Кейтлин Кларк, которая проводила последний сезон в студенческом баскетболе.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Воу воу воу...Кларк, что ты творишь (и целая команда маркетологов вокруг тебя)
+3
-1
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий