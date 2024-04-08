Чендлер Парсонс: «Кейтлин Кларк собственноручно открыла женский баскетбол для широкой аудитории»

Чендлер Парсонс высоко оценил вклад Кейтлин Кларк в развитие женского спорта.

«Проигрыш в финале никак не повлияет на наследие Кейтлин Кларк. Она собственноручно открыла женский баскетбол для широкой аудитории. Вчера я играл в гольф в своем клубе. Каждый телевизионный экран показывал игру Айовы. Все говорили о ней. Здоровые, пьяные мужики делали ставки, болели, переживали, аплодировали стоя. Никогда не встречал подобную атмосферу и настроение в контексте женского баскетбола.

Невероятно, что она сделала. Невероятно признание, которое она получила. А победы и поражения приходят и уходят. Так что можете любить, ненавидеть ее, закатывать глаза, смеяться над вниманием, которое она получает. То, что она уже сделала сложно переоценить», – заключил .

Университет Южная Каролина одержал победу над университетом Айова в финале женского турнира , несмотря на 30 очков Кейтлин Кларк.