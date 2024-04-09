Судьи дважды ошиблись в пользу «Индианы» на последней минуте матча с «Майами». Из-за поражения «Хит» оказались на 8-й позиции вместо 6-й

признала две судейские ошибки на последней минуте воскресного матча « » – « » (117:115).

Согласно отчету лиги, на Тайлере Хирро из «Хит» в момент исполнения 3-очкового броска за 55 секунд до сирены сфолил защитник «Пэйсерс» Ти Джей Макконнелл. Свистка не последовало.

Фол, зафиксированный Маратом Когутом у центрового «Хит» Бэма Адебайо за 17,1 секунды до конца игры, был ошибочным решением. Майлз Тернер реализовал два штрафных броска после этого свистка.

«Индиана» благодаря победе осталась на 6-м месте на Востоке. Поражение «Майами» в сочетании с победой «Филадельфии» в Сан-Антонио опустило «Хит» на 8-ю строчку. Если бы флоридцы выиграли в Индиане, то стали бы 6-ми в конференции.