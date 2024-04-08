Майлз Тернер: «Ти Джей Макконнелл принимает близко к сердцу, если против него защищаются белые парни. Это его фишка. Он хочет быть главным «белым парнем»

Теги Индиана Майами НБА Майлз Тернер Ти Джей Макконнелл Баскетбол

Майлз Тернер высоко оценил влияние Ти Джея Макконнелла на игру «Индианы».

«Ти Джей Макконнел предельно надежен. Выдает свой уровень в каждой игре. Мы полагаемся на него.

Он нашел себя. Сложил все компоненты своей игры. Показывает максимальную степень уверенности в себе. Раньше промахи могли повлиять на него. Теперь он просто переключается на что-то другое.

Он выглядит очень непритязательно. Но у него неожиданно высокий прыжок, с которого он очень хорошо бросает. В проходе у него масса способов завершения атаки. И он принимает близко к сердцу, если против него защищаются белые парни. Это его фишка. Он хочет быть главным «белым парнем», – пошутил Майлз Тернер.

«Индиана» одержала верх над «Майами» со счетом 117:115. Защитник Ти Джей Макконнелл набрал 22 очка и 5 передач со скамейки.

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