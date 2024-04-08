Майлз Тернер: «Ти Джей Макконнелл принимает близко к сердцу, если против него защищаются белые парни. Это его фишка. Он хочет быть главным «белым парнем»

Майлз Тернер высоко оценил влияние Ти Джея Макконнелла на игру «Индианы».

« предельно надежен. Выдает свой уровень в каждой игре. Мы полагаемся на него.

Он нашел себя. Сложил все компоненты своей игры. Показывает максимальную степень уверенности в себе. Раньше промахи могли повлиять на него. Теперь он просто переключается на что-то другое.

Он выглядит очень непритязательно. Но у него неожиданно высокий прыжок, с которого он очень хорошо бросает. В проходе у него масса способов завершения атаки. И он принимает близко к сердцу, если против него защищаются белые парни. Это его фишка. Он хочет быть главным «белым парнем», – пошутил .

« » одержала верх над « » со счетом 117:115. Защитник Ти Джей Макконнелл набрал 22 очка и 5 передач со скамейки.