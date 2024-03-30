Энтони Эдвардс после победы над «Денвером»: «Нам все еще не хватает нашего лучшего игрока»

Теги Денвер Лейкерс Миннесота НБА Карл-Энтони Таунс Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс ответил на вопросы после победы над «Денвером».

По словам звездного защитника «Миннесоты», команде очень не хватает ее «лучшего игрока» Карла-Энтони Таунса.

Журналист: Прибавит ли победа над «Денвером» уверенности в собственных силах?

Эдвардс: Нам все еще не хватает нашего лучшего игрока. Без него сложно что-то говорить, мы не в том положении, в котором хотим быть. Но как только он вернется, я смогу ответить на этот вопрос.

Журналист: Расклад сил в Западной конференции непредсказуем?

Эдвардс: Абсолютно непредсказуем. Те же «Лейкерс», как мне кажется, способны далеко зайти, «Наггетс». Считаю, что это лучшая команда во всей лиге. Их будет непросто одолеть.

Журналист: Если они лучшие, то насколько вы близки к ним?

Эдвардс: Мы близки, мы не так далеко. Но нам не хватает нашего лучшего игрока, так что я отвечу на этот вопрос после его возвращения.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
да уж, признаться что после вылета Таунса я думал Миннесота значительно просядет. Так конечно пара ненужных поражений при довольно сильном календаре имела место быть, но в целом команда также остается крепкой и сегодня снова вернула первое место на западе
+2
0
+2
Если кто то подумал, что Эдвардс под лучшим игроком имеет ввиду Таунса, то вы заблуждаетесь. Себя он имел ввиду, конечно же, точнее свою лучшую форму)
Иначе как тогда можно соотнести это высказывание и то, что он самого себя называл лучшим игроком лиги в феврале)

https://www.sports.ru/basketball/1115849611-entoni-edvards-luchshij-igrok-ligi-na-dannyj-moment-ya.html?sl=1
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий