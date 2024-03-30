Энтони Эдвардс после победы над «Денвером»: «Нам все еще не хватает нашего лучшего игрока»

Энтони Эдвардс ответил на вопросы после победы над «Денвером».

По словам звездного защитника «Миннесоты», команде очень не хватает ее «лучшего игрока» Карла-Энтони Таунса.

Журналист: Прибавит ли победа над « » уверенности в собственных силах?

Эдвардс: Нам все еще не хватает нашего лучшего игрока. Без него сложно что-то говорить, мы не в том положении, в котором хотим быть. Но как только он вернется, я смогу ответить на этот вопрос.

Журналист: Расклад сил в Западной конференции непредсказуем?

: Абсолютно непредсказуем. Те же « », как мне кажется, способны далеко зайти, «Наггетс». Считаю, что это лучшая команда во всей лиге. Их будет непросто одолеть.

Журналист: Если они лучшие, то насколько вы близки к ним?

Эдвардс: Мы близки, мы не так далеко. Но нам не хватает нашего лучшего игрока, так что я отвечу на этот вопрос после его возвращения.