Энтони Эдвардс после победы над «Денвером»: «Нам все еще не хватает нашего лучшего игрока»
Энтони Эдвардс ответил на вопросы после победы над «Денвером».
По словам звездного защитника «Миннесоты», команде очень не хватает ее «лучшего игрока» Карла-Энтони Таунса.
Журналист: Прибавит ли победа над «Денвером» уверенности в собственных силах?
Эдвардс: Нам все еще не хватает нашего лучшего игрока. Без него сложно что-то говорить, мы не в том положении, в котором хотим быть. Но как только он вернется, я смогу ответить на этот вопрос.
Журналист: Расклад сил в Западной конференции непредсказуем?
Эдвардс: Абсолютно непредсказуем. Те же «Лейкерс», как мне кажется, способны далеко зайти, «Наггетс». Считаю, что это лучшая команда во всей лиге. Их будет непросто одолеть.
Журналист: Если они лучшие, то насколько вы близки к ним?
Эдвардс: Мы близки, мы не так далеко. Но нам не хватает нашего лучшего игрока, так что я отвечу на этот вопрос после его возвращения.
Иначе как тогда можно соотнести это высказывание и то, что он самого себя называл лучшим игроком лиги в феврале)
https://www.sports.ru/basketball/1115849611-entoni-edvards-luchshij-igrok-ligi-na-dannyj-moment-ya.html?sl=1