Карл-Энтони Таунс может вернуться в состав «Миннесоты» до завершения регулярного чемпионата
Карл-Энтони Таунс все ближе к возвращению в строй.
По информации инсайдера Шэмса Чарании, звездный центровой может вернуться в состав «Миннесоты» до завершения регулярного чемпионата.
«Есть оптимизм, что Таунс вернется до конца регулярки, это хорошая новость для «Вулвз», – отметил Чарания.
В середине марта центровой «Миннесоты» перенес операцию по восстановлению разорванного мениска левого колена. Клуб охарактеризовал ее как успешную.
Таунс должен пройти повторный осмотр 9 апреля.
В 60 матчах сезона один из лидеров «Вулвз» набирает 22,1 очка, 8,4 подбора и 3,0 передачи в среднем за игру.
Надеюсь, успеет сыграть хотя бы по минут 10-15 в нескольких играх, перед пловом