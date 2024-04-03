Карл-Энтони Таунс может вернуться в состав «Миннесоты» до завершения регулярного чемпионата

Теги травмы Миннесота НБА Карл-Энтони Таунс Шэмс Чарания Баскетбол

Карл-Энтони Таунс все ближе к возвращению в строй.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, звездный центровой может вернуться в состав «Миннесоты» до завершения регулярного чемпионата.

«Есть оптимизм, что Таунс вернется до конца регулярки, это хорошая новость для «Вулвз», – отметил Чарания.

В середине марта центровой «Миннесоты» перенес операцию по восстановлению разорванного мениска левого колена. Клуб охарактеризовал ее как успешную.

Таунс должен пройти повторный осмотр 9 апреля.

В 60 матчах сезона один из лидеров «Вулвз» набирает 22,1 очка, 8,4 подбора и 3,0 передачи в среднем за игру.

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3 комментария
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Ждём финал Фила - Миннесота xD
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+1
Отлично
Надеюсь, успеет сыграть хотя бы по минут 10-15 в нескольких играх, перед пловом
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было бы отлично
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