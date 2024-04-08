ЦСКА объявил о переходе Александра Ганькевича на правах аренды

Теги переходы ЦСКА БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Александр Ганькевич Баскетбол

Александр Ганькевич завершит сезон в ЦСКА.

Центровой Александр Ганькевич (28 лет, 201 см) перешел в ЦСКА из «Нижнего Новгорода» на правах аренды.

Воспитанник армейской «молодежки» будет выступать за ЦСКА до окончания сезона-23/24.

В составе армейцев Александр дважды становился чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ (2014/15, 2015/16), а также дебютировал за основу ЦСКА в Евролиге. В «Нижний Новгород» он перешел в 2019 году.

В текущем сезоне Ганькевич в среднем набирает по 7,9 очка и 3,1 подбора.

Нижегородцы лишились шансов побороться за место в плей-офф Лиги ВТБ.

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