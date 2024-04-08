Александр Ганькевич близок к переходу в ЦСКА на правах аренды

Теги возможные переходы ЦСКА БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Александр Ганькевич Баскетбол

Александр Ганькевич может завершить сезон в ЦСКА.

Центровой «Нижнего Новгорода» и сборной России Александр Ганькевич (28 лет, 201 см) в ближайшее время должен заключить соглашение с ЦСКА.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», речь идет об аренде до конца текущего сезона. Контракт баскетболиста с волжанами действует до лета 2025 года.

Ганькевич является воспитанником московского клуба. В составе армейцев он дважды становился чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ (2014/15, 2015/16), а также дебютировал за основу ЦСКА в Евролиге. В «Нижний Новгород» он перешел в 2019 году.

В текущем сезоне Ганькевич в среднем набирает по 7,9 очка и 3,1 подбора. Нижегородцы лишились шансов побороться за место в плей-офф Лиги ВТБ.

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2 комментария
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Ответ saner-s88
почему все так хотят сидеть на лавке в цска
Очевидно же, вкусный контракт.
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