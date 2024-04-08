Лука Дончич и Име Удока что-то сказали друг другу после ключевого попадания словенца в овертайме
Лука Дончич и Име Удока обменялись репликами.
Разыгрывающий «Далласа» и главный тренер «Хьюстона» что-то сказали друг другу после ключевого попадания словенца в овертайме.
Команды ранее встречались 31 марта.
«Он что-то говорил мне по ходу той игры. Я ответил», – заявил Дончич, отказавшись вдаваться в подробности.
Удока не захотел обсуждать ситуацию.
«Не понимаю по-словенски, так что ничего не знаю», – заявил тренер на пресс-конференции.
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- Нет, не дам