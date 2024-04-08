Лука Дончич и Име Удока что-то сказали друг другу после ключевого попадания словенца в овертайме

Лука Дончич и Име Удока обменялись репликами.

Разыгрывающий « » и главный тренер « » что-то сказали друг другу после ключевого попадания словенца в овертайме.

Команды ранее встречались 31 марта.

«Он что-то говорил мне по ходу той игры. Я ответил», – заявил , отказавшись вдаваться в подробности.

не захотел обсуждать ситуацию.

«Не понимаю по-словенски, так что ничего не знаю», – заявил тренер на пресс-конференции.

Поражение от «Мэверикс» 136:147 лишило «Рокетс» шансов на попадание в плей-ин.