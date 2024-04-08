Лука Дончич и Име Удока что-то сказали друг другу после ключевого попадания словенца в овертайме

Теги Даллас Хьюстон Име Удока НБА Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич и Име Удока обменялись репликами.

Разыгрывающий «Далласа» и главный тренер «Хьюстона» что-то сказали друг другу после ключевого попадания словенца в овертайме.

Команды ранее встречались 31 марта.

«Он что-то говорил мне по ходу той игры. Я ответил», – заявил Дончич, отказавшись вдаваться в подробности.

Удока не захотел обсуждать ситуацию.

«Не понимаю по-словенски, так что ничего не знаю», – заявил тренер на пресс-конференции.

Поражение от «Мэверикс» 136:147 лишило «Рокетс» шансов на попадание в плей-ин.

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3 комментария
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- Дашь нам за плей-ин побороться?
- Нет, не дам
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У Дончича в от 1 попадание, при 9 очковой преимуществе, за несколько секунд до конца от. Не похоже на ключевое попадание.
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