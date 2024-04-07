Лука Дончич получил технический за то, что начал радоваться фолу Диллона Брукса

Лука Дончич получил технический в конце первой четверти матча с «Хьюстоном».

Разыгрывающий « » при помощи обманного движения вынудил форварда « » сфолить, после чего поднял руки вверх, радуясь судейскому свистку.

Судья еще раз свистнул и выписал технический.

Брукс поаплодировал решению арбитра.