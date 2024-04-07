Лука Дончич получил технический за то, что начал радоваться фолу Диллона Брукса

Теги Даллас Хьюстон НБА Баскетбол - видео судьи Лука Дончич Диллон Брукс Баскетбол

Лука Дончич получил технический в конце первой четверти матча с «Хьюстоном».

Разыгрывающий «Далласа» при помощи обманного движения вынудил форварда «Хьюстона» Диллона Брукса сфолить, после чего поднял руки вверх, радуясь судейскому свистку.

Судья еще раз свистнул и выписал Дончичу технический.

Брукс поаплодировал решению арбитра.

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5 комментариев
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Ок Дончичь начал радоваться фолу (поднял руки вверх)- технарь.
Брукс после технаря Дончичу начал радоваться (арлодировать ) - нет технаря.
Получается радоваться фолу нужно только аплодисментами судье.
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Судейки как обычно
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Очередной шизо технарь. Ничего нового
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Я думал, что гаже отечественных гаишников никого нет. Я был неправ.
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НБА для грустных
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