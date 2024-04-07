Лука Дончич получил технический за то, что начал радоваться фолу Диллона Брукса
Лука Дончич получил технический в конце первой четверти матча с «Хьюстоном».
Разыгрывающий «Далласа» при помощи обманного движения вынудил форварда «Хьюстона» Диллона Брукса сфолить, после чего поднял руки вверх, радуясь судейскому свистку.
Судья еще раз свистнул и выписал Дончичу технический.
Брукс поаплодировал решению арбитра.
Брукс после технаря Дончичу начал радоваться (арлодировать ) - нет технаря.
Получается радоваться фолу нужно только аплодисментами судье.