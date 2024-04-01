Кайри Ирвинг: «Я не хочу остаться в памяти как лучший один-на-один. Хочу остаться как победитель»
Кайри Ирвинг отреагировал на похвалу Име Удоки.
«Даллас» одержал победу над «Хьюстоном» со счетом 125:107.
Главный тренер «Рокетс» Име Удока высоко отозвался о защитнике «Маверикс» Кайри Ирвинге.
«Лучший игрок один-на-один, которого я видел или тренировал. И это не разовое впечатление. Это видно в каждой игре, на каждой тренировке. Он постоянно делает вещи, которые тебя поражают.
Я думаю, что он лучший игрок в нападении, за игрой которого мне приходилось наблюдать», – заявил Удока.
Ирвинг прокомментировал это высказывание в прессе.
«Благодарен за похвалу. Но хочу сказать следующее.
Многие говорят, что я наиболее мастеровитый игрок, но это не причина моей игры в баскетбол. Никогда не хотел стать «лучшим один-на-один» или «самым мастеровитым». Я хотел остаться в памяти как победитель. Один из тех парней, которые прошли по лиге, оставив свой след, своим способом. Но также сделали это благодаря своим партнерам. Хочу вдохновлять других людей своим подходом», – заявил Ирвинг.