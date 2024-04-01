Кайри Ирвинг: «Я не хочу остаться в памяти как лучший один-на-один. Хочу остаться как победитель»

Теги Даллас Хьюстон Име Удока НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Кайри Ирвинг отреагировал на похвалу Име Удоки.

«Даллас» одержал победу над «Хьюстоном» со счетом 125:107.

Главный тренер «Рокетс» Име Удока высоко отозвался о защитнике «Маверикс» Кайри Ирвинге.

«Лучший игрок один-на-один, которого я видел или тренировал. И это не разовое впечатление. Это видно в каждой игре, на каждой тренировке. Он постоянно делает вещи, которые тебя поражают.

Я думаю, что он лучший игрок в нападении, за игрой которого мне приходилось наблюдать», – заявил Удока.

Ирвинг прокомментировал это высказывание в прессе.

«Благодарен за похвалу. Но хочу сказать следующее.

Многие говорят, что я наиболее мастеровитый игрок, но это не причина моей игры в баскетбол. Никогда не хотел стать «лучшим один-на-один» или «самым мастеровитым». Я хотел остаться в памяти как победитель. Один из тех парней, которые прошли по лиге, оставив свой след, своим способом. Но также сделали это благодаря своим партнерам. Хочу вдохновлять других людей своим подходом», – заявил Ирвинг.

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6 комментариев
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Отличный игрок, заслуженный чемпион, великолепные мастерство и талант, но запомнится он больше все таки темами, совсем не связанными с баскетболом)
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+13
Ответ rabindradat
кукушка хвалит соловья...
В случае с Кайри - кукуха, а не кукушка ;)
+12
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кукушка хвалит соловья...
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Запомнится как Неймаром баскетбола
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Запомнится двумя вещами: дриблингом и World B. Flat’ом
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В нападении может быть, один-на-один наверное всё же нет.
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