Лука Дончич реализовал необычный бросок от дуги под сирену и посмеялся после попадания

Лука Дончич реализовал необычный бросок.

Разыгрывающий « » потерял ведение и бросал снизу вверх под сирену, находясь при этом рядом с 3-очковой дугой.

После попадания словенский баскетболист и сам не скрывал удивления.

В матче с « » (125:107) набрал 47 очков, 12 подборов, 7 передач и 2 перехвата.

За 35 минут словенец реализовал 18 из 30 с игры.