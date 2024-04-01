Лука Дончич реализовал необычный бросок от дуги под сирену и посмеялся после попадания
Лука Дончич реализовал необычный бросок.
Разыгрывающий «Далласа» потерял ведение и бросал снизу вверх под сирену, находясь при этом рядом с 3-очковой дугой.
После попадания словенский баскетболист и сам не скрывал удивления.
В матче с «Хьюстоном» (125:107) Дончич набрал 47 очков, 12 подборов, 7 передач и 2 перехвата.
За 35 минут словенец реализовал 18 из 30 с игры.
https://www.youtube.com/watch?v=e2fYzBYre-U
Даллас в очень хорошей форме подходит к ПО. Тем интереснее.