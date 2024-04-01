Лука Дончич реализовал необычный бросок от дуги под сирену и посмеялся после попадания

Теги Даллас Хьюстон НБА Баскетбол - видео Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич реализовал необычный бросок.

Разыгрывающий «Далласа» потерял ведение и бросал снизу вверх под сирену, находясь при этом рядом с 3-очковой дугой.

После попадания словенский баскетболист и сам не скрывал удивления.

В матче с «Хьюстоном» (125:107) Дончич набрал 47 очков, 12 подборов, 7 передач и 2 перехвата.

За 35 минут словенец реализовал 18 из 30 с игры.

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3 комментария
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Он ещё на разогреве сумасшедший трик-шот выкинул
https://www.youtube.com/watch?v=e2fYzBYre-U
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Скуп лей ап
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Удовольствие наблюдать, как они с Кайри будто соревнуются, кто более сумасшедший бросок сделает.
Даллас в очень хорошей форме подходит к ПО. Тем интереснее.
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