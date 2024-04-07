Богдан Богданович находится на втором месте в истории «Хокс» по последовательным матчам с минимум одним точным трехочковым броском
Богдан Богданович реализует как минимум один трехочковый на протяжении 85 матчей.
Рекорд НБА по последовательным матчам с точным трехочковым броском принадлежит Стефу Карри. Его серия закончилась на отметке в 268 игр.
Защитник Богдан Богданович находится на девятом месте в истории лиги и втором месте в истории «Атланты». Первое занимает бывший форвард «Хокс» Кайл Корвер с серией из 127 матчей.