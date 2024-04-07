Богдан Богданович находится на втором месте в истории «Хокс» по последовательным матчам с минимум одним точным трехочковым броском

Теги Атланта Голден Стэйт НБА Стефен Карри Богдан Богданович Баскетбол

Богдан Богданович реализует как минимум один трехочковый на протяжении 85 матчей.

Рекорд НБА по последовательным матчам с точным трехочковым броском принадлежит Стефу Карри. Его серия закончилась на отметке в 268 игр.

Защитник Богдан Богданович находится на девятом месте в истории лиги и втором месте в истории «Атланты». Первое занимает бывший форвард «Хокс» Кайл Корвер с серией из 127 матчей.

 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий