Док Риверс о 18-20 у «Бакс» в гостевых матчах: «Нам не хватает профессионализма во время выездов. Будем исправлять»
Док Риверс прокомментировал результат 18-20 у «Бакс» в гостевых матчах.
По словам главного тренера «Милуоки», он догадывается о причинах неудачного выступления команды на выезде в этом сезоне.
«Даже не знаю. Наверное, все дело в фокусе. Не знаю, что это такое. Вообще, это интересно. Я тут разбирался с вопросом, изучал все связанное с выездами. Речь не только об игроках. Команда, которая сопровождает баскетболистов во время выездов, да все – и многое для себя приметил. Не стану делиться. Но нам не хватает профессионализма и серьезности во время выездов. Это поправимо. Будем работать, будем исправлять», – заявил Риверс.
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"Это лишь шаги к чему-то большему. Майкл Джордан за 15 сезонов стал чемпионом 6 раз. В спорте не существует неудач. Хорошие дни и плохие дни, иногда получается, иногда – нет. Иногда приходит твоя очередь, иногда – не твоя очередь"
Вот что-то такое и скажут. Пока организация будет оставаться в нездоровом состоянии, успехов ей не видать
В фокусе с исчезновением тренера в матчах)