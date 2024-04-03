Док Риверс о 18-20 у «Бакс» в гостевых матчах: «Нам не хватает профессионализма во время выездов. Будем исправлять»

Теги Док Риверс Милуоки НБА Баскетбол

Док Риверс прокомментировал результат 18-20 у «Бакс» в гостевых матчах.

По словам главного тренера «Милуоки», он догадывается о причинах неудачного выступления команды на выезде в этом сезоне.

«Даже не знаю. Наверное, все дело в фокусе. Не знаю, что это такое. Вообще, это интересно. Я тут разбирался с вопросом, изучал все связанное с выездами. Речь не только об игроках. Команда, которая сопровождает баскетболистов во время выездов, да все – и многое для себя приметил. Не стану делиться. Но нам не хватает профессионализма и серьезности во время выездов. Это поправимо. Будем работать, будем исправлять», – заявил Риверс.

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13 комментариев
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Постараемся найти нам грамотного тренера, добавил Риверс
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Будет интересно, как после вылета в первом раунде, команда будет оправдывать Дока и его подписание))
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Ответ Дмитрий Кутузов
Будет интересно, как после вылета в первом раунде, команда будет оправдывать Дока и его подписание))
Вообще все претензии к Яннису должны быть - он лидер команды, он продавил решение как с Лиллардом, так и с Риверсом. Решил поиграть в ГМа, будь добр отвечать за свои решения. А то очень удобно болелам корить одного лишь Леброна и хихикать над ним

>команда будет оправдывать Дока и его подписание
"Это лишь шаги к чему-то большему. Майкл Джордан за 15 сезонов стал чемпионом 6 раз. В спорте не существует неудач. Хорошие дни и плохие дни, иногда получается, иногда – нет. Иногда приходит твоя очередь, иногда – не твоя очередь"

Вот что-то такое и скажут. Пока организация будет оставаться в нездоровом состоянии, успехов ей не видать
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Oh you don’t say Doc. It is team’s fault, not yours, once again. Dude, you are their coach, you are the one responsible for the discipline
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Опять форму что ли плохо постирали или каким-то непотребством в подсобке занимались? Время закручивать гайки.))
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"Даже не знаю. Наверное, все дело в фокусе."
В фокусе с исчезновением тренера в матчах)
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Ответ Simon Sharymov
Вообще все претензии к Яннису должны быть - он лидер команды, он продавил решение как с Лиллардом, так и с Риверсом. Решил поиграть в ГМа, будь добр отвечать за свои решения. А то очень удобно болелам корить одного лишь Леброна и хихикать над ним >команда будет оправдывать Дока и его подписание "Это лишь шаги к чему-то большему. Майкл Джордан за 15 сезонов стал чемпионом 6 раз. В спорте не существует неудач. Хорошие дни и плохие дни, иногда получается, иногда – нет. Иногда приходит твоя очередь, иногда – не твоя очередь" Вот что-то такое и скажут. Пока организация будет оставаться в нездоровом состоянии, успехов ей не видать
Еще скажут: Риверс пришел посреди сезона, было сложно сразу влиться и наиграть схемы. После предсезонки в следующем году покажем ух
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Будем исправлять .) до плова тем временем 2 недели)
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А Док то не док!
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Ответ Simon Sharymov
Вообще все претензии к Яннису должны быть - он лидер команды, он продавил решение как с Лиллардом, так и с Риверсом. Решил поиграть в ГМа, будь добр отвечать за свои решения. А то очень удобно болелам корить одного лишь Леброна и хихикать над ним >команда будет оправдывать Дока и его подписание "Это лишь шаги к чему-то большему. Майкл Джордан за 15 сезонов стал чемпионом 6 раз. В спорте не существует неудач. Хорошие дни и плохие дни, иногда получается, иногда – нет. Иногда приходит твоя очередь, иногда – не твоя очередь" Вот что-то такое и скажут. Пока организация будет оставаться в нездоровом состоянии, успехов ей не видать
... А Джеймс за 20 ?
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Ответ Я из Ленинграда.
... А Джеймс за 20 ?
... а Кармело за 0?
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