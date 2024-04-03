Док Риверс о 18-20 у «Бакс» в гостевых матчах: «Нам не хватает профессионализма во время выездов. Будем исправлять»

Док Риверс прокомментировал результат 18-20 у «Бакс» в гостевых матчах.

По словам главного тренера « », он догадывается о причинах неудачного выступления команды на выезде в этом сезоне.

«Даже не знаю. Наверное, все дело в фокусе. Не знаю, что это такое. Вообще, это интересно. Я тут разбирался с вопросом, изучал все связанное с выездами. Речь не только об игроках. Команда, которая сопровождает баскетболистов во время выездов, да все – и многое для себя приметил. Не стану делиться. Но нам не хватает профессионализма и серьезности во время выездов. Это поправимо. Будем работать, будем исправлять», – заявил .