Комиссия РФБ дисквалифицировала баскетболиста «Металлурга» Александра Амелина за букмекерские ставки

Заседание комиссии РФБ состоялось первого апреля.

Баскетболист команды Высшей лиги «Металлург» (Магнитогорск) Александр Амелин и сопровождающий команды MMK-DG (Магнитогорск) чемпионата России 3х3 Евгений Лоза имели зарегистрированные аккаунты на сайте букмекерской конторы, с которых производились ставки на матчи соревнований, проводимых РФБ.

Ставки делались на матчи 3x3, проходившие в Обнинске с 24 по 27 ноября 2023.

Комиссия РФБ по предотвращению противоправного влияния на результаты баскетбольных матчей и борьбе с ними отстранила Амелина от участия в соревнованиях на 48 месяцев, до 02.04.2028г.

Лоза дисквалифицирован пожизненно.