Комиссия РФБ дисквалифицировала баскетболиста «Металлурга» Александра Амелина за букмекерские ставки

Теги происшествия РФБ Баскетбол

Заседание комиссии РФБ состоялось первого апреля.

Баскетболист команды Высшей лиги «Металлург» (Магнитогорск) Александр Амелин и сопровождающий команды MMK-DG (Магнитогорск) чемпионата России 3х3  Евгений Лоза имели зарегистрированные аккаунты на сайте букмекерской конторы, с которых производились ставки на матчи соревнований, проводимых РФБ.

Ставки делались на матчи 3x3, проходившие в Обнинске с 24 по 27 ноября 2023.

Комиссия РФБ по предотвращению противоправного влияния на результаты баскетбольных матчей и борьбе с ними отстранила Амелина от участия в соревнованиях на 48 месяцев, до 02.04.2028г.

Лоза дисквалифицирован пожизненно.

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