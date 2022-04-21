Алексей Саврасенко: «Деньги были сняты со счетов РФБ и исчезли в неизвестном направлении»

Экс-директор по развитию РФБ и бывший генеральный менеджер мужской сборной России по баскетболу 3х3 рассказал о коррупционном скандале в федерации.

«Долго принимал решение, работать в федерации или нет, потому что не понимал, чем там вообще люди занимаются. Но когда позвонил Дмитрий Домани и предложил встретиться, выяснилось: он планирует стать генеральным менеджером сборной, зовет помощником. Вроде хотел еще поиграть, а тут задумался: травмы, спина, мотивация… Согласился.

Возглавил департамент по развитию, которого тогда в принципе не было. Двигался на ощупь, быстро втянулся. Но начались назначения, и оказалось, что помощником генерального менеджера стал другой человек. Удивился, но продолжил организаторскую работу. Через год подключился Владимир Дячок, дело пошло веселее. Развивали баскетбол, с энтузиазмом проводили детские, любительские, ветеранские турниры. Правда, федерация не выделяла на них ни копейки. Направлял письма с обоснованием — получал в ответ нулевой бюджет.

На что же развивали баскетбол?

Сами искали спонсоров, меценатов. Когда дело дошло до сборной 3х3, обратился к президенту РФБ: «Нужно порядка 800 тысяч рублей». Аникеева посмотрела удивленно: «За сборную люди должны играть за идею». — «Зависит от целей. За идею побегаем, побьемся. Для призовых мест нужна подготовка, сборы, тренерский состав, 12 человек в команде для спаррингов, суточные». В итоге заключили с людьми трудовые договоры, выиграли бронзу чемпионата мира.

Спустя год пошел уже в РЖД, к Анатолию Мещерякову. Получил поддержку в полтора миллиона, снова организовал подготовку, выиграли Европейские игры в Баку, — первый успех российского баскетбола 3х3. Вернулись, отчитались по затратам и рекламе перед РДЖ, стали ждать обещанного. Деньги в РФБ действительно пришли. Но быстро ушли.

В смысле?

Были сняты со счетов и исчезли в неизвестном направлении. Состоялся неприятный разговор с ребятами, оправдывался, извинялся. Надеюсь, поняли и простили, до сих пор общаемся.

Следы президента затерялись?

Не следил. Единственное — очень жаль Домани, которого подставили. Человек работал на совесть, переживал за дело и оказался втянут в нехорошую ситуацию», – передает слова Саврасенко «Матч ТВ».

Бывший исполнительный директор РФБ Домани в октябре 2019 года был осужден на шесть лет за хищение около 44 млн рублей, но в 2021-м был досрочно освобожден из колонии.

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