РФБ объявила о приостановке молодежных всероссийских соревнований

РФБ приняла решение о приостановке всех этапов молодежных всероссийских соревнований.
Решение было принято в связи с нестабильной ситуацией на границе России и Украины.
Приостановлено проведение следующих соревнований:
– Финал Первенства России среди юниоров 2005 года рождения в Большом Суходоле;
– Полуфинал 2 Всероссийских соревнований среди юношей 2008 года рождения (все города);
– Полуфинал 2 Всероссийских соревнований среди юношей 2009 года рождения (все города);
– Финал Первенства России среди юниорок 2005 года рождения в Золотой Косе;
– Финал Первенства России среди юниорок 2006 года рождения в Москве;
– Полуфинал 2 Всероссийских соревнований среди девушек 2008 года рождения (Покровское);
– Полуфинал 2 Всероссийских соревнований среди девушек 2009 года рождения (все города).
О новых сроках и, возможно, месте проведения Соревнований будет сообщено дополнительно.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.