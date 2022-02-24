РФБ объявила о приостановке молодежных всероссийских соревнований

приняла решение о приостановке всех этапов молодежных всероссийских соревнований.

Решение было принято в связи с нестабильной ситуацией на границе России и Украины.

Приостановлено проведение следующих соревнований:

– Финал Первенства России среди юниоров 2005 года рождения в Большом Суходоле;

– Полуфинал 2 Всероссийских соревнований среди юношей 2008 года рождения (все города);

– Полуфинал 2 Всероссийских соревнований среди юношей 2009 года рождения (все города);

– Финал Первенства России среди юниорок 2005 года рождения в Золотой Косе;

– Финал Первенства России среди юниорок 2006 года рождения в Москве;

– Полуфинал 2 Всероссийских соревнований среди девушек 2008 года рождения (Покровское);

– Полуфинал 2 Всероссийских соревнований среди девушек 2009 года рождения (все города).

О новых сроках и, возможно, месте проведения Соревнований будет сообщено дополнительно.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.