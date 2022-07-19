«Уфимец» 8 месяцев не платит зарплату игрокам (Metaratings)

«Уфимец» грубо нарушает контрактные обязательства, пишет Metaratings.

Отмечается, что некоторые игроки команды не получали зарплату в течение восьми месяцев.

В соответствии с решением , будет допущен до участия в следующем сезоне Суперлиги только в том случае, если документально подтвердит отсутствие долгов.

В минувшем сезоне команда из столицы Башкортостана с показателями 7-21 заняла предпоследнее, 14-е место в турнире.

Предполагаемых убийц Шабтая Калмановича признали виновными. Хотя ни заказчика, ни мотива преступления так и не выявили