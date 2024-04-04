«Когда Кайри Ирвинг идет в проход на тебя, это страшно». Дрэймонд Грин разобрал ключевой момент в концовке матча против «Далласа»

Теги Даллас Голден Стэйт НБА Баскетбол - видео Кайри Ирвинг Дрэймонд Грин Дэниэл Гэффорд Баскетбол

Дрэймонд Грин разобрал ключевой момент в концовке матча против «Далласа».

«Важный блок-шот в концовке матча. Сложный момент. Когда Кайри Ирвинг идет в проход на тебя, это страшно. Не в том смысле, что сейчас он выпрыгнет и забьет через тебя сверху, а в том, что Кайри способен исполнить абсолютно любой бросок.

Так что, когда Кайри идет на тебя и может навесить на Дэниэла Гэффорда, как ты поступишь? Я отрезал одну из сторон кольца при помощи ног, так что Кайри не мог пройти в ту сторону. По сути это вынудило его отдать Гэффорду под кольцо. Благодаря положению ног мне достаточно было сделать один шаг, чтобы выпрыгнуть одновременно с Гэффордом.

Гэффорд реализует 69 процентов бросков с линии штрафных, не 90, как Кайри Ирвинг. Я решил выйти на Кайри и позволить ему сделать скидку на Гэффорда. Тот был вынужден бросать через меня. Я был в идеальном положении, чтобы сфолить. Когда я выпрыгивал, я думал, что ни в коем случае не позволю ему забросить с фолом. Если у меня нет преимущества, чтобы помешать броску, я фолю. Когда я выпрыгиваю, я принимаю решение. Если есть возможность поставить блок-шот, я ставлю блок-шот», – рассказал форвард «Голден Стэйт» в своем подкасте.

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4 комментария
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Гений
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... За доли секунд столько вариантов разобрать (во время игры), таланта не отнять, как и проблем с дисциплиной... Вот и перед Хьюстоном думаешь, что он может "выкинуть" учитывая и его мысли , и игрока Хьюстона.
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Шикарно прочитал конечно
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По сути, главным было убрать мяч из рук Кайри, вот Дрей и отшагнул от Гэффорда, спровоцировав отдать на свободного игрока. А там или фол или блок.
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